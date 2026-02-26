Tlacuache atropellado en Puebla recibe atención; su estado de salud es crítico

Personal médico veterinario del área de vida silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente de Puebla brindó atención a un tlacuache macho de 1.7 kilogramos que resultó policontundido tras ser atropellado en la colonia La Paz.

El diagnóstico reveló fracturas diversas en su cara, incluyendo mandíbula y nariz, así como traumatismo craneoencefálico y fractura de fémur izquierdo; su estado de salud es crítico.

El ejemplar fue asegurado y trasladado por personal del Instituto de Bienestar Animal (IBA) tras un reporte ciudadano emitido la mañana del miércoles 25 de febrero. El área correspondiente recibió al animal para su valoración y recuperación.

El gobierno estatal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y el IBA, reiteró su disposición para atender permanentemente las necesidades de todo ser sintiente y exhortó a la ciudadanía a respetar la fauna urbana.

