Animales de Whipsnade participan en celebración de Halloween

El zoológico de Whipsnade celebró un Halloween adelantado y Día de Muertos adaptado para sus animales, con calabazas aromatizadas, alimentos especiales y decoraciones seguras en los recintos. La actividad buscó enriquecer el entorno y ofrecer estímulos apropiados para cada especie.
Los cuidadores diseñaron enriquecimientos específicos, como lo son las calabazas para herbívoros, piezas de pescado y jugos para carnívoros, y ramos o elementos visuales para especies sensibles. Todo fue supervisado por el equipo veterinario para garantizar seguridad y bienestar.
Las reacciones variaron por especie; algunos animales olfatearon y exploraron con curiosidad, otros rompieron envoltorios para acceder a bocados ocultos, y los lémures mostraron especial interés por los objetos coloridos. El personal evaluó cada interacción para medir beneficios conductuales y reducir estrés.
El evento forma parte de una tendencia en parques responsables que combinan educación y entretenimiento sin sacrificar la seguridad animal. Whipsnade subrayó que todos los elementos pasaron evaluaciones previas y que estas actividades son herramientas regulares para promover conductas naturales y bienestar.
