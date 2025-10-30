Animales de Whipsnade participan en celebración de Halloween

El zoológico de Whipsnade celebró un Halloween adelantado y Día de Muertos adaptado para sus animales, con calabazas aromatizadas, alimentos especiales y decoraciones seguras en los recintos. La actividad buscó enriquecer el entorno y ofrecer estímulos apropiados para cada especie.

Los cuidadores diseñaron enriquecimientos específicos, como lo son las calabazas para herbívoros, piezas de pescado y jugos para carnívoros, y ramos o elementos visuales para especies sensibles. Todo fue supervisado por el equipo veterinario para garantizar seguridad y bienestar.

Te puede interesar: México honra a las mascotas fallecidas este 27 de octubre

Las reacciones variaron por especie; algunos animales olfatearon y exploraron con curiosidad, otros rompieron envoltorios para acceder a bocados ocultos, y los lémures mostraron especial interés por los objetos coloridos. El personal evaluó cada interacción para medir beneficios conductuales y reducir estrés.

El evento forma parte de una tendencia en parques responsables que combinan educación y entretenimiento sin sacrificar la seguridad animal. Whipsnade subrayó que todos los elementos pasaron evaluaciones previas y que estas actividades son herramientas regulares para promover conductas naturales y bienestar.

@cnnee Algunos de los residentes peludos del Zoológico de Whipsnade, Inglaterra, disfrutaron de una celebración adelantada de #Halloween e incluso del Día de Muertos. #Animales como Hugo, el rinoceronte, o los lémures Camila y Kagi fueron sorprendidos en sus exhibiciones con calabazas especiales aromatizadas y sus comidas favoritas, así como flores y otras decoraciones alusivas a las festividades. #cnnenespañol ♬ original sound – CNN en Español – CNN en Español

Te recomendamos: