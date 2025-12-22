Puebla inicia campaña contra venta de mascotas en vía pública

El Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por Pepe Chedraui Budib, inició una campaña de concientización para inhibir la venta de mascotas en vía pública, con el objetivo de promover la tenencia responsable y evitar que estas especies sean adquiridas para obsequiarlas como regalos durante la temporada de fin de año.

Esta estrategia, impulsada a través de las secretarías General de Gobierno (direcciones de Vía Pública y de Mercados), de Medio Ambiente (Dirección de Protección Animal) y de Seguridad Ciudadana, así como Sindicatura Municipal (Juzgados Cívicos), es un esfuerzo interinstitucional para proteger el bienestar animal y fortalecer la cultura de respeto hacia los seres sintientes.

La campaña incluye acciones de supervisión y difusión para evitar la comercialización irregular de animales en espacios públicos, así como para informar a la ciudadanía sobre las implicaciones legales y éticas de esta práctica.

Como parte de esta estrategia, este domingo se realizó el decomiso de mascotas en la zona de Analco, que quedarán a resguardo de la Dirección de Protección Animal.

El Gobierno de la Ciudad exhorta a la población a no comprar animales como obsequios, ya que su cuidado implica una responsabilidad a largo plazo que debe asumirse de manera consciente e informada. Asimismo, se invita a considerar alternativas como la adopción responsable, siempre que existan las condiciones adecuadas para garantizar una vida digna a los animales.

Con estas acciones, la administración de Pepe Chedraui Budib refrenda su compromiso con el bienestar animal, la legalidad y la sensibilización social, promoviendo una convivencia armónica y responsable en beneficio de la comunidad.

