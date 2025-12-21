Detienen a hombre por robo a tienda de autoservicio en colonia Mayorazgo

Tras un reporte ciudadano, elementos policiales capturaron a Luis Ángel N., de 24 años, señalado de sustraer dinero en efectivo de una tienda Oxxo.

En una acción conjunta, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla detuvieron a un hombre por presunto robo a un comercio.

El operativo, realizado en la colonia San José Mayorazgo, permitió asegurar un objeto punzocortante que presuntamente fue utilizado durante el ilícito.

Las autoridades exhortaron a la población a que, en caso de reconocer al detenido como probable responsable de otros delitos, formalice la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado.

El gobierno estatal, encabezado por Alejandro Armenta, destacó que este tipo de acciones refuerzan las labores de prevención, vigilancia y reacción operativa para mantener espacios seguros en la entidad.

