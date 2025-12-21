Bety Sánchez encabeza faena comunitaria en Eloxochitlán

Con la participación de más de 80 vecinas y vecinos, el Ayuntamiento de Zacatlán encabezado por la presidenta municipal, Bety Sánchez, hizo una faena en la comunidad de Eloxochitlán.

Este domingo 21 de diciembre, Bety Sánchez hizo un recorrido por Eloxochitlán, donde escuchó a la gente, para dar respuestas a sus necesidades.

En esta faena, participaron la Dirección de Servicios Públicos y la Coordinación de Bienestar del municipio. Las y los vecinos, así como los funcionarios públicos, cortaron la yerba de las orillas de los caminos, recogieron basura y cosas que tenían acumuladas.

Bety Sánchez las y los invitó a que continúen con estas acciones, porque solo juntos sociedad y gobierno, la población puede salir adelante, siguiendo con el ejemplo del gobernador Alejandro Armenta.

