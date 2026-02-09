Texmelucan presenta actividades culturales y turísticas de febrero

Con el objetivo de dar a conocer las actividades para el fortalecimiento de la cultura y el turismo, el Gobierno Municipal de Texmelucan, que encabeza Juan Manuel Alonso Ramírez, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Cultura y la Dirección de Turismo y Cultura, presentó las actividades programadas para el mes de febrero.

El alcalde Juan Manuel Alonso hizo el llamado a las y los texmeluquenses a preservar las tradiciones participando en las actividades del mes donde la música, el cine, la lectura y el carnaval enaltecen la identidad, resaltando el tradicional Desfile de Carnaval, en el que se estima la participación de casi mil carnavaleros que conformarán las cuadrillas; además, se espera la asistencia de más de 5 mil personas, generando una importante derrama económica en el municipio.

La Directora de Turismo y Cultura, María de Lourdes Ocaña Gallegos, destacó que estas acciones promueven la identidad, convivencia y rescate de tradiciones como el desfile de carnaval.

Entre la cartelera cultural destacan las siguientes actividades:

14 de febrero : “Cuando el amor falla, la música habla” con la participación de la Banda Sinfónica Municipal Texmeluquense y artistas locales en el zócalo de la ciudad a partir de las 13:00 horas.

: “Cuando el amor falla, la música habla” con la participación de la Banda Sinfónica Municipal Texmeluquense y artistas locales en el zócalo de la ciudad a partir de las 13:00 horas. 21 de febrero : “Carnaval, Suma de Tradiciones 2026”, principales calles de Texmelucan, a partir de las 11:00 horas.

: “Carnaval, Suma de Tradiciones 2026”, principales calles de Texmelucan, a partir de las 11:00 horas. 20 de febrero : “Disfruta del Cine Mexicano”: proyección de la película Tizoc. Auditorio del Complejo Cultural Texmeluquense con la participación de la Secundaria Técnica 125 (actividad mensual).

: “Disfruta del Cine Mexicano”: proyección de la película Tizoc. Auditorio del Complejo Cultural Texmeluquense con la participación de la Secundaria Técnica 125 (actividad mensual). Semanalmente : Recomendación de un libro por parte de la Biblioteca Pública José S. Serna.

: Recomendación de un libro por parte de la Biblioteca Pública José S. Serna. 27 de febrero: “Cine en la Biblioteca y Círculos de lectura”: La Era de Hielo, 15:00 horas.

