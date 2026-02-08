Policía de Texmelucan evita fraude en compra-venta de vehículo

El gobierno municipal de San Martín Texmelucan, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, evitó un fraude por la compra-venta de un vehículo pactado presuntamente por redes sociales, teniendo como punto de reunión la junta auxiliar de San Jerónimo Tianguismanalco.

Un reporte ciudadano indicó el ingreso de una camioneta Explorer color negro con placas de circulación del Estado de México en la citada comunidad, donde presuntamente se llevaría a cabo el trato. Por lo que los elementos iniciaron un recorrido para ubicar la unidad con el objetivo de brindar auxilio y evitar un nuevo fraude.

Fue en la calle Zaragoza donde se ubicó el vehículo; a bordo se encontró a Jesús N, quien señaló que no se concretó el fraude, agradeciendo a seguridad pública por el acompañamiento para salir de la comunidad a un punto seguro.

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan exhorta a la ciudadanía a solicitar de manera gratuita el servicio de acompañamiento policial a través de los números 248 489 2147 y 248 102 4110 para evitar ser víctimas de fraude.

