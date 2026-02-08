Muere Brad Arnold, vocalista y fundador de 3 Doors Down

El vocalista principal de la banda estadounidense 3 Doors Down, Brad Arnold, murió este sábado a los 47 años, meses después de revelar que padecía cáncer de riñón en etapa 4. El fallecimiento fue confirmado por el propio grupo a través de un comunicado oficial.

La agrupación informó que el cantante “falleció en paz, rodeado de sus seres queridos, mientras dormía”. El músico había hecho público su diagnóstico el año pasado y explicó entonces que el carcinoma renal de células claras se había extendido a sus pulmones.

3 Doors Down se formó en Mississippi en 1995 y alcanzó la fama internacional cuatro años más tarde con el éxito “Kryptonite”, canción escrita por Brad Arnold cuando tenía apenas 15 años. El tema le valió su primera nominación al premio Grammy.

Su álbum debut, The Better Life, vendió más de seis millones de copias y marcó el inicio de una carrera con múltiples reconocimientos. En 2003 el grupo obtuvo una segunda nominación al Grammy gracias al sencillo “When I’m Gone”.

La banda lanzó seis discos de estudio a lo largo de su trayectoria. El más reciente, Us And The Night, se publicó en 2016. Entre sus canciones más conocidas figuran “Loser”, “Duck and Run” y “Be Like That”, incluida en la banda sonora de American Pie 2.

Brad Arnold y sus compañeros cancelaron una gira el año pasado debido al avance de la enfermedad. En su mensaje de despedida, 3 Doors Down destacó que el cantante “ayudó a redefinir el rock mainstream” que conectó a millones de seguidores en el mundo.

