En España anulan multa a Shakira por 60 mde y ordenan devolverle dinero

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional de España declaró contrarias a derecho las liquidaciones y sanciones impuestas a la cantante colombiana Shakira por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al ejercicio 2011.

La cantidad total que Hacienda debe devolver a Shakira asciende a aproximadamente 60 millones de euros, incluyendo intereses y costas. El fallo concluye que la Agencia Tributaria no logró demostrar que la artista residiera en España más de 183 días ese año, requisito legal para ser considerada contribuyente fiscal en el país.

El tribunal estableció que la estancia de Shakira en territorio español durante 2011 fue de 163 días, insuficientes para convertirla en residente fiscal. Los magistrados también rechazaron el argumento de Hacienda sobre su relación sentimental con el exfutbolista Gerard Piqué, al señalar que en ese año no existía “vínculo conyugal” ni “hijos menores” residentes en el país, por lo que “no existía un núcleo familiar a efectos legales de una persona extranjera”.

Sobre la calificación de Bahamas como paraíso fiscal, el tribunal determinó que ese aspecto era “irrelevante” porque la cantante probó su permanencia fuera de España durante al menos 183 días.

En un comunicado difundido por su equipo legal del despacho Prada Tax Advisor, Shakira declaró: “Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto”.

En 2023, Shakira alcanzó un acuerdo con la fiscalía española por un fraude de 14.5 millones de euros correspondiente a los ejercicios 2012, 2013 y 2014, aceptando una multa de 7.8 millones de euros.

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