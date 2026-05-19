Capacitan a juntas auxiliares de Puebla en integridad y ética

Como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno de la Ciudad para fortalecer la ética y la integridad en el servicio público, la Contraloría Municipal llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida a personas servidoras públicas de juntas auxiliares, mediante el uso de herramientas lúdicas e innovadoras como la “Lotería Ética” y el “Memorama de las Reglas de Integridad”.

Estas dinámicas tienen como propósito fomentar entre las y los participantes los principios, valores y reglas de integridad que deben orientar el desempeño de las personas servidoras públicas, así como promover una cultura de legalidad y responsabilidad en la vida cotidiana.

La jornada se realizó en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan, con la participación de presidentas y presidentes residentes auxiliares, así como personas servidoras públicas de las juntas auxiliares de San Baltazar Tetela, Santo Tomás Chautla y San Pedro Zacachimalpa.

La contralora municipal, Dulce Lilia Rivera Aranda, destacó que la implementación de metodologías participativas fortalece los procesos de enseñanza-aprendizaje, al incentivar la interacción, el trabajo colaborativo y la apropiación práctica de conceptos fundamentales relacionados con la ética pública, la transparencia, la equidad, el profesionalismo y la integridad.

Asimismo, subrayó que estas acciones contribuyen a promover valores fundamentales como la honestidad, la justicia, el respeto, la igualdad y la no discriminación, contribuyendo a la construcción de un gobierno más cercano, íntegro y comprometido con las y los poblanos.

Con estas acciones, el presidente municipal, Pepe Chedraui, reafirma su compromiso de impulsar una gestión pública ética y responsable, basada en el servicio y el bienestar de la población.

En esta ocasión se dieron cita el secretario de la Junta Auxiliar, Francisco Euzabiaga Moreno, en representación de José Ángel Malaca Carbente, presidente de la Junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacan; Maritza Méndez Cabrera, presidenta del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción Puebla y del Comité de Participación Ciudadana del Estado de Puebla; Eduardo Steffanoni Verdín, director de Gobernabilidad de la Secretaría General; María Fernanda Jiménez Camargo, titular de la Presidencia de la Junta Auxiliar de San Baltazar Tetela; Rafael Merino Morales, de la Presidencia de la Junta Auxiliar de Santo Tomás Chautla; José Daniel Meneses Sánchez, de la Presidencia de la Junta Auxiliar de San Pedro Zacachimalpa.

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