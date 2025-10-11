Puebla capital envía 2 mil despensas a damnificados en Huauchinango

El gobierno municipal de Puebla, encabezado por Pepe Chedraui, hizo llegar durante la madrugada de este sábado dos mil despensas a Huauchinango para apoyar a familias afectadas por la tormenta tropical Raymond.
El cargamento fue recibido en el recinto ferial de la localidad, donde voluntarios participaron en la descarga y organización de los paquetes alimentarios.
La regidora María Natale, en representación del presidente municipal de Huauchinango Rogelio López Ángulo, agradeció al Ayuntamiento de Puebla por la ayuda destinada a damnificados.
Destacó que estas despensas serán de gran ayuda para las familias damnificadas, que enfrentan momentos difíciles tras el paso del fenómeno meteorológico, y subrayó la importancia de la colaboración entre municipios.
El apoyo fue coordinado a través del DIF Puebla Capital, dirigido por MariElise Budib, como parte de las acciones de asistencia en zonas afectadas por contingencias climáticas.