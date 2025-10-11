Hallan sin vida a tigre que escapó de zoológico en Xicotepec

El tigre que había escapado del Parque Animalia fue encontrado sin vida en las inmediaciones del zoológico, informó el alcalde de Xicotepec, Carlos Barragán Amador.

En sus redes sociales, el también propietario de Animalia refirió que durante dos días se desconoció el paradero del felino, que salió del parque debido a que la crecida del río San Marcos derribó su refugio.

Detalló que el hallazgo del tigre ocurrió durante la tarde-noche del viernes, y que fue encontrado bajo raíces y árboles.

“Un muchachito de los que trabajan con nosotros vio que se asomaba un cachito de su mano y moviendo ese gran escombro de residuos se detectó que era nuestro tigre“, apuntó.

El edil señaló que tenían previsto reanudar la búsqueda del felino este sábado, con apoyo de especialistas, con la esperanza de encontrarlo con vida.

No obstante, aseguró que la población puede estar tranquila, pues —dijo— “ninguna especie de Animalia les hará daño”.

Lo anterior, ante las críticas que recibió tras la fuga del tigre, considerada un riesgo para los habitantes de Xicotepec, quienes además enfrentan las afectaciones provocadas por las intensas lluvias recientes.

Asimismo, compartió imágenes del Parque Animalia que luce devastado por la crecida del río, pero todavía se encuentran algunos animales en resguardo.

