CIDS BUAP celebra aniversario de maestría y doctorado en semiconductores

El Centro de Investigaciones en Dispositivos Semiconductores (CIDS), del Instituto de Ciencias de la BUAP (ICUAP), se ha consolidado por los resultados que ofrece en la formación de estudiantes y el desarrollo de proyectos e innovación tecnológica, destacó la rectora María Lilia Cedillo al asistir a la ceremonia de clausura conmemorativa por el 40 y 20 aniversario de la Maestría y Doctorado en Dispositivos Semiconductores, respectivamente.

“Han dejado un legado para la institución que hoy quiero reconocer. Los semiconductores se han vuelto una prioridad y parte de la independencia tecnológica que se quiere lograr como país; sin duda fueron visionarios desde hace 40 años”, destacó la doctora Lilia Cedillo.

Durante la ceremonia, Román Romano Trujillo, coordinador del CIDS, expresó su gratitud a la universidad por el apoyo para lograr que este centro y sus posgrados se hicieran visibles, gracias a su historia y aportes, fomentando el vínculo entre sociedad, academia, ciencia, tecnología e industria.

Al tomar la palabra, el director del ICUAP, Jorge Rigoberto Juárez Posada, destacó que la labor de muchos años se ve reflejada en el compromiso de esta comunidad, comprometida con el desarrollo de la ciencia y la tecnología: “Este aniversario nos recuerda que la ciencia es colectiva y que con estos posgrados abonamos a la formación de altos perfiles; de ahí la importancia de seguir fortaleciendo estos programas”.

Como parte de las actividades de aniversario, se realizaron conferencias, exposiciones de carteles y visitas a los laboratorios.

Te recomendamos: