Carrera UDLAP 2025 cambia fecha al 15 de noviembre

Con la finalidad de salvaguardar la integridad de todos los asistentes, debido a las condiciones climatológicas que han sido adversas en las últimas semanas con lluvias y tormentas eléctricas, la Carrera UDLAP 2025 cambia de fecha para el sábado 15 de noviembre, evento deportivo que será a las 19:00 horas en el campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), que incluye el festival musical al finalizar el recorrido de 5k y con más sorpresas por parte de los patrocinadores.

Esta decisión se tomó atendiendo las recomendaciones de Protección Civil ante la cantidad de agua que ha caído por las lluvias y las tormentas eléctricas que se han suscitado en los últimos días, tanto para Puebla como para Cholula; es por ello que la Universidad de las Américas Puebla decidió aplazar la realización de la Carrera UDLAP 2025, bajo el objetivo de promover una experiencia segura para todos, evitando incidentes de los corredores, un mejor desenvolvimiento de la organización y que los participantes lleguen sin retraso, ya que la lluvia podría ser tan intensa que no permita disfrutar la fiesta deportiva que los organizadores tienen preparada.

Ante ello, la UDLAP pidió a quienes ya tienen sus boletos tomarse más tiempo para prepararse y así vivir una experiencia inolvidable el día 15 de noviembre, ya que serán 5 kilómetros de festejo por los 85 años de historia de la mejor universidad privada de México. Para quienes todavía no se han inscrito, la Carrera UDLAP hará una extensión hasta el nuevo día del evento, por lo que la compra de boletos se podrá hacer en la página www.udlap.mx/carreraudlap; su costo sigue siendo de $535 pesos e incluye la participación en el recorrido nocturno de 5k, el kit de corredor que contiene playera conmemorativa, calcetas, un vaso térmico, medalla y dos pases de acceso para invitados al festival musical, sorpresas por parte de los patrocinadores, entre otras cosas.

Es importante mencionar que, si bien la #85AniversarioRun – Carrera UDLAP 2025 es un evento de convivencia, para la comunidad de corredores y familias poblanas se ha vuelto un suceso de tradición, donde pueden poner a prueba su condición física o disfrutar de las vistas panorámicas que regala el campus de la Universidad de las Américas Puebla. Para ser parte de esta gran experiencia, se pueden adquirir los boletos en el sitio www.udlap.mx/carreraudlap, en tiendauniversitaria.udlap.mx, escribiendo al número de WhatsApp: 221 438 3023, o de forma presencial en las oficinas de Desarrollo Institucional o Tienda Universitaria de la institución. Las inscripciones continuarán abiertas y cerrarán hasta agotar existencias.

