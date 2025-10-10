Tigre escapa en Xicotepec tras desbordamiento del río San Marcos

El presidente municipal de Xicotepec, Carlos Barragán Amador, alertó a la población sobre la presencia de un tigre, cuyo refugio en el zoológico Parque Animalia fue derribado por el desbordamiento del río San Marcos, por lo que el felino anda libre.
A través de sus redes sociales, pidió a los habitantes de zonas aledañas a dicho zoológico resguardarse en sus hogares y notificar a las autoridades cualquier avistamiento del tigre.
“Sé que son animales feroces, que deben estar encerrados y, al estar libres, es un peligro inminente. Quiero alertar a la población, pedirles que me ayuden y que en el momento que hagan el avistamiento, que nos informen”, apuntó.
Aseguró que todos los elementos de seguridad municipal, estatal y federal ya fueron alertados sobre la situación y están siguiendo su rastro.
Además, dijo que se desplegará personal con drones para sobrevolar las comunidades cercanas a Animalia para hallar al tigre, realizar su captura y resguardo.
“Le pido a la gente que me ayude a estar alerta, cuidar a su familia, estar bien encerrados y ahorita vamos a mandar personal con drones para que vean todo lo aledaño ahí porque están las huellas y podemos hacer su captura”, comentó.
