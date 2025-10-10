MC propone plazos máximos para búsqueda de personas en Puebla

Ante la crisis de desapariciones que ha superado las 2 mil 900 víctimas en Puebla, según la diputada Fedrha Suriano Corrales, propuso reformas para establecer un “Reloj Operativo” y plazos máximos de cumplimiento obligatorio en la búsqueda de personas.

La legisladora de Movimiento Ciudadano (MC) propuso ante el Congreso del Estado reformas a la Ley de Búsqueda de Personas del Estado y a la Ley Orgánica Municipal, argumentando la urgencia de establecer trazabilidad y respuestas rápidas en el ámbito municipal.

En su exposición, apuntó que en los últimos años se reportó el hallazgo de más de 40 fosas clandestinas. En ese sentido, la iniciativa subraya que este fenómeno afecta de manera crítica a mujeres (casi 4 de cada 10 víctimas) y a menores.

Por lo anterior, la propuesta del “Reloj Operativo” busca terminar con la dilación en la respuesta oficial al fijar plazos para la Búsqueda Inmediata en todo el territorio poblano:

La autoridad municipal tendrá un máximo de 30 minutos para activar la Célula de Búsqueda Municipal y notificar a la Comisión de Búsqueda y a la Fiscalía Especializada.

Posteriormente, la Comisión de Búsqueda contará con solo 60 minutos para emitir y difundir la ficha estatal por sus canales oficiales.

Las autoridades competentes dispondrán de un plazo máximo de 6 horas para realizar los cruces de información en todos los registros y bancos de datos estatales y nacionales aplicables.

Finalmente, en un lapso de 24 horas, la Comisión de Búsqueda deberá elaborar y notificar a los familiares el primer informe circunstanciado de acciones de búsqueda.

La iniciativa también contempla que la Fiscalía Especializada deberá activar medidas urgentes de protección en 6 horas ante riesgo inminente para familiares, acompañantes y buscadoras. El incumplimiento injustificado de cualquiera de estos plazos será sancionado.

Además, la Comisión de Búsqueda deberá operar un tablero público en línea de actualización semanal que incluya indicadores de transparencia como los tiempos de activación municipal, resultados de búsqueda y el estado del rezago forense.

