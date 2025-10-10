Sheinbaum y Armenta coordinan ayuda para damnificados en Puebla

La presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alejandro Armenta mantuvieron una videollamada de coordinación para implementar acciones de apoyo a la población de la Sierra Norte de Puebla, donde las intensas lluvias han afectado a más de 80 mil personas en municipios como Huauchinango, Teziutlán y Zoquitlán.

La emergencia ha generado deslaves, inundaciones y el desbordamiento de ríos en tres regiones que colindan con Veracruz: Sierra Norte, Sierra Nororiental y Sierra Negra.

En su publicación en X, Sheinbaum detalló que la reunión virtual incluyó a también a los gobernadores de Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Guerrero, junto con titulares de dependencias federales clave.

“Trabajamos para apoyar a la población, abrir caminos y restablecer el servicio eléctrico“, afirmó la mandataria, reiterando el compromiso de atención continua a esta emergencia que afecta múltiples entidades del centro del país.

El operativo de rescate involucra a la SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional y Protección Civil, realizando traslados aéreos y apoyando a comunidades incomunicadas. Hasta el momento se han habilitado 60 refugios temporales mientras se trabaja para restablecer caminos y servicios básicos.

Las autoridades han solicitado canastillas, helicópteros, lanchas y maquinaria adicional para reforzar las operaciones en zonas de difícil acceso.

Nos reunimos de manera virtual con las gobernadoras y los gobernadores de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Guerrero, así como titulares de Defensa, Marina, Conagua, SICT, CFE, Gobernación, Bienestar y Protección Civil para atender la emergencia por las… pic.twitter.com/kyRgbbkahP — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 10, 2025

