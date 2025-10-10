Diputados de la Sierra Norte suspenden informes por emergencia

Diputados que representan a los distritos de la Sierra Norte de Puebla decidieron cancelar sus informes legislativos, ante el estado de emergencia que persiste en la zona por las fuertes lluvias.

A la par, el Congreso del Estado prepara la apertura de un Centro de Acopio para llevar víveres a las familias damnificadas.

En el transcurso de este fin de semana se llevarían a cabo los informes de Guadalupe Vargas Vargas y Miguel Márquez Ríos, representantes de Xicotepec y Huauchinango, respectivamente.

Sin embargo, en las últimas horas notificaron la suspensión de los eventos debido al desastre natural que enfrentan los municipios de la Sierra Norte.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Laura Artemisa García Chávez, se solidarizó con las personas afectadas.

En ese sentido, adelantó que empezaron a preparar la recolección de despensas y artículos necesarios para trasladarlos a las zonas afectadas.

“Estaremos trabajando para poder recabar diferentes artículos y podérselos enviar. No están solos, estamos con ustedes”, comentó.

