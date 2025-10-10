SICT Puebla atienden deslaves en la Sierra Norte de Puebla

El Centro SICT Puebla reporta tres puntos críticos por deslaves en las principales carreteras de la Sierra Norte, donde brigadas de conservación realizan trabajos de emergencia para restablecer la circulación vehicular.

En la carretera Teziutlán-Nautla (Ruta 129) se atiende un deslave en el kilómetro 16+400, manteniendo circulación lenta en ambos carriles, mientras en la carretera Puebla-Teziutlán, tramo Amozoc-Teziutlán, otro deslave en el kilómetro 130+300 afecta también ambos sentidos con tránsito reducido.

La situación más crítica se registra en la carretera Pachuca-Tuxpan, donde un desplazamiento lateral de la carpeta asfáltica en el kilómetro 162+240 ha provocado el corte total a la circulación.

Adicionalmente, este mismo tramo presenta derrumbes en los kilómetros 93+850, 98+800, 100+100, 102+300 y 100+250. Como ruta alterna se recomienda utilizar la autopista México-Tuxpan (132-D) para evitar la zona afectada.

El personal especializado del SICT realiza labores de limpieza, instalación de señalización preventiva y abanderamiento en las áreas impactadas.

Las autoridades hacen un llamado urgente a los conductores para circular con extrema precaución, respetar la señalización, atender las indicaciones del personal en sitio y mantener velocidades reducidas mientras continúan los trabajos para normalizar el tránsito en estas vías esenciales de comunicación.

