Vandalizan e incendian patrulla en San Juan Epatlán

La madrugada de este viernes 10 de octubre, una patrulla perteneciente a la comunidad de San Juan Epatlán, en el municipio de Epatlán, fue incendiada dentro de un terreno baldío, sin que hasta el momento se sepa quién o quiénes cometieron el acto vandálico.

De acuerdo con reportes de elementos de seguridad, se trató de una unidad oficial con número de identificación 052, la cual permanecía en un taller mecánico desde el inicio de la administración del actual edil. Todo indica que personas inconformes con el gobierno municipal habrían provocado el siniestro, dejando el vehículo completamente calcinado.

La unidad permanece en el lugar en espera de que peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) arriben para iniciar las investigaciones correspondientes. Cabe señalar que la patrulla se encontraba en comodato, asignada al municipio por el Gobierno del Estado, por lo que los daños deberán ser cubiertos con recursos municipales.

