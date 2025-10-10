Luisito Comunica expone cobro abusivo de bicitaxi en Nueva York

El influencer mexicano Luisito Comunica denunció un intento de estafa durante un paseo turístico en bicitaxi por Manhattan, Nueva York. Lo que parecía una experiencia relajada terminó en una situación sorprendente cuando el conductor intentó cobrarle cien dólares por un recorrido de apenas 10 minutos.

Luisito relató el suceso en sus redes sociales, donde explicó que al finalizar el trayecto, el conductor le exigió el pago sin haber informado previamente el costo. Tras una breve negociación, logró reducir el monto a treinta y cinco dólares, aunque dejó claro que la situación fue incómoda y que se sintió engañado.

El creador de contenido compartió el video del momento con humor, pero también con una advertencia para sus seguidores: “Ellos aún no lo saben, pero por ese viaje de 10 minutos les intentarán cobrar 100 dólares. Mejor siempre preguntar antes de subirse”. La publicación se viralizó rápidamente y generó miles de reacciones.

Muchos usuarios compartieron experiencias similares en otras ciudades turísticas, lo que evidenció que este tipo de prácticas son comunes en servicios informales. Luisito, que ha documentado incidentes en otros países como Venezuela y Filipinas, aprovechó la ocasión para insistir en la importancia de estar alerta y preguntar precios antes de contratar cualquier servicio.

El caso sirve como recordatorio de que incluso los viajeros más experimentados pueden ser víctimas de estafas.

