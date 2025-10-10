Ximena Sariñana asegura que ninguna IA reemplazaría su música

Ximena Sariñana ha alzado la voz frente al avance de la inteligencia artificial en la música. En recientes declaraciones bromeó: “Ya ni me necesitan para cantar”, pero su ironía encierra un reclamo serio sobre la esencia humana en el arte. Para ella, la música auténtica brota de vivencias y emociones que ninguna máquina puede replicar.

En su proceso creativo, la artista compara la inspiración con un músculo: requiere viaje, desconexión y libertad para fluir. Reconoce que la inteligencia artificial puede servir como herramienta de apoyo, pero insiste en que “jamás podrá poner el sentimiento que le imprime una persona con una historia de vida detrás”.

Además, la cantautora advierte sobre el uso indiscriminado de estas tecnologías y reclama una regulación clara en la industria musical. Su objetivo es proteger los derechos de los creadores y evitar que el arte se deshumanice, desplazando a quienes han invertido años en forjar una voz propia.

Con casi tres décadas de carrera, Ximena Sariñana expresó que su obra no es el producto de algoritmos, sino de experiencias genuinas y búsquedas continuas de identidad.

