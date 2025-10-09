Björk denuncia que ejército israelí “secuestró” a su amiga

La cantante islandesa Björk denunció públicamente el presunto “secuestro” de su amiga Magga Stína por parte del ejército israelí, tras participar en una misión humanitaria con destino a Gaza.

El hecho habría ocurrido cuando la embarcación en la que viajaba fue interceptada en aguas internacionales por fuerzas militares de Israel.

Stína, música y activista, formaba parte de una flotilla que buscaba abrir paso a la ayuda internacional para la población palestina, siguiendo la ruta de la activista Greta Thunberg. Antes de su detención, grabó un video en el que advertía: “Si están viendo esto, fuimos interceptados y secuestrados por las fuerzas israelíes”.

Björk compartió la denuncia en sus redes sociales, calificando la situación en Gaza como un genocidio y condenando el bloqueo de alimentos y medicinas.

“Mi amiga de la infancia acaba de ser secuestrada por el ejército israelí”, escribió, acompañando el mensaje con un llamado urgente al gobierno de Islandia.

La denuncia de Björk se suma a los testimonios de otros activistas internacionales que han reportado torturas y hostigamiento tras ser detenidos en la misma flotilla

Hasta el momento, no hay confirmación oficial sobre el paradero de Magga Stína ni sobre las condiciones de su detención. Organismos de derechos humanos y figuras públicas han comenzado a exigir transparencia y respeto al derecho internacional humanitario en este caso.

