Israel intercepta nueva flotilla rumbo a Gaza y aprehende a activistas

La Armada israelí interceptó este miércoles los nueve barcos de la Flotilla de la Libertad-Thousand Madleens que navegaban hacia Gaza con ayuda humanitaria, deteniendo a aproximadamente 145 participantes en aguas internacionales a 110 millas náuticas de la costa gazatí, según confirmó la campaña Rumbo a Gaza.

Entre los detenidos se encuentran nacionales de 23 países, incluidos médicos, periodistas, y dos ciudadanos israelíes.

La flotilla transportaba medicamentos, equipos respiratorios y suministros nutricionales valorados en 110 mil dólares destinados a hospitales de Gaza.

Las fuerzas israelíes interceptaron una flotilla de ayuda liderada por la Coalición de la Flotilla de la Libertad en aguas internacionales mientras intentaba entregar suministros humanitarios a Gaza.

Ellos fueron llevados a un puerto israelí.



El Ministerio de Exteriores israelí afirmó que todos los pasajeros “están a salvo y en buen estado de salud” y serán deportados inmediatamente. Sin embargo, la organización legal Adalah calificó las detenciones como “ilegales” y anunció que impugnará tanto la retención de los activistas como la confiscación de los buques y la ayuda humanitaria.

Este incidente representa la segunda intercepción en una semana, tras el abordaje de la Flotilla Global Sumud que transportaba a cerca de 450 activistas. Seis participantes de esa misión anterior permanecen detenidos en la prisión israelí de Ketziot, según confirmaron sus representantes legales.

