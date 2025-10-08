México golea a Chile y avanza a cuartos del Mundial Sub-20

La Selección Mexicana Sub-20 consiguió una contundente victoria de 4-1 sobre Chile, anfitrión de la Copa Mundial Sub-20, asegurando su pase a los cuartos de final del torneo.

Con goles de Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y un doblete de Hugo Camberos, la escuadra mexicana sentenció el encuentro en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, ante una afición chilena que no pudo celebrar.

A México le costó generar peligro al inicio, pero una jugada de Gilberto Mora, destacado joven del equipo, permitió abrir el marcador con una asistencia a Tahiel Jiménez.

Te puede interesar: Jordi Alba anuncia su retiro como futbolista profesional

En la segunda mitad, Iker Fimbres amplió la ventaja con un potente disparo desde fuera del área. Hugo Camberos entró de cambio y se lució con dos goles en los minutos finales para sellar la goleada.

Por su parte, la selección anfitriona del torneo, Chile, logró descontar en los últimos minutos del encuentro con un gol de su capitán, Juan Francisco Rossel, para el 4-1 definitivo.

La selección juvenil espera ahora al ganador del duelo entre Nigeria y Argentina. El equipo dirigido por Eduardo Arce volverá a las canchas el próximo sábado 11 de octubre con el objetivo de alcanzar las semifinales del Mundial Sub-20.

#Sub20 | ¡Estamos en Cuartos de la Copa del Mundo! 👊



Con clase, goles y buen futbol, nuestra historia continúa ❤️‍🔥.https://t.co/nsaqiJQfAH 📰✍🏻#ProyectoSelecciones 🇲🇽 pic.twitter.com/0IWVTCmqE9 — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 8, 2025

Te recomendamos: