SMDIF realiza campaña de salud mental en escuela de San Miguel Canoa

Comprometidos por la juventud poblana, y en el marco de la Semana de la Salud Mental, la presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF (SMDIF), MariElise Budib, reforzó las campañas de cuidado de la salud mental en las diferentes escuelas del municipio. En esta ocasión tocó el turno al Centro Escolar “Coronel Raúl Velasco de Santiago”, ubicado en la junta auxiliar de San Miguel Canoa, en donde más de 400 alumnos escucharon la importancia de cuidar no solo el cuerpo, sino también la mente.

La intención de estas pláticas es que las y los alumnos aprendan a trabajar el bienestar emocional, psicológico y social que, debido a su edad, puede verse afectado por factores como el estrés, la economía, problemas escolares, acoso o ciberacoso y las experiencias personales. Durante la plática, especialistas en psicología del DIF Puebla Capital le brindaron información respecto a qué es la salud mental y algunas prácticas que les permiten manejar sus emociones. En su intervención, la psicóloga del SMDIF Nelly Miranda destacó con los estudiantes la importancia de no normalizar el aislamiento, conductas depresivas o de ansiedad, y buscar apoyo con las personas de su entorno.

“Estamos en el Centro Escolar Coronel Raúl Velasco de Santiago y venimos a impartir la plática de salud mental. Creemos que llevar el tema de salud mental a las comunidades es muy importante y también platicamos sobre estrategias y herramientas que les puedan ayudar a gestionar sus emociones en situaciones complicadas”, señaló.

Por su parte, Óscar Santos, director de nivel secundaria del Centro Escolar “Coronel Raúl Velasco de Santiago”, agradeció y reconoció la gran labor que realiza el DIF Puebla Capital a través de su presidenta del Patronato, MariElise Budib, ya que los jóvenes matriculados en dicha institución cuentan con ciertas características que pueden vulnerar fácilmente su salud mental. Las pláticas son un apoyo emocional pertinente para mejorar su conducta, relaciones interpersonales e intrapersonales.

“Definitivamente es muy importante hablar sobre la salud mental con los estudiantes, sobre todo por la etapa por la que están pasando. La situación que tiene que ver con emociones siempre es importante porque esto es lo que afecta o ayuda a la disciplina, al comportamiento, a la situación académica, y eso es lo que nosotros queremos apuntalar para que nuestros alumnos tengan un buen desarrollo en el nivel secundaria”.

Por su parte, Juana Soto, responsable del área de psicología de la USAER no. 134 reconoció que se ha trabajado en el cuidado de la salud mental de las y los jóvenes, así como en identificar patrones de conducta que pongan en riesgo su vida, con la intención de brindarles asesoría y apoyo psicológico personalizado, y agradeció el apoyo del SMDIF para trabajar de la mano no solo con las pláticas y talleres, sino también canalizando a los estudiantes con el área de psicología.

“Es muy importante, ya que ellos están en una etapa, la de la adolescencia, en la cual entran en una verdadera lucha interna entre ellos, si son niños o si son adultos; entonces, el control de sus emociones es muy importante este tema para ellos en cuanto a su desarrollo mental y psicológico”, apuntó.

El SMDIF hace un llamado a todas las escuelas para que se sumen a esta campaña de “Salud mental” con los cursos y talleres que ofrece la Unidad Médica Integral, a través del departamento de Atención Psicológica ubicado en Avenida Cue Merlo, número 201 San Baltazar Campeche. El horario de atención es de 8:00 a 16:00 de lunes a viernes; la escuela interesada únicamente debe presentar un oficio con la petición de la plática o taller de su interés. El Gobierno de la Ciudad reafirma su compromiso por cuidar de la salud mental de las familias poblanas.

Te recomendamos: