Presentan rutas y medalla del Medio Maratón 21K Puebla 2025

En alineación con la visión del alcalde Pepe Chedraui de fomentar la activación física y el deporte como un estilo de vida, el Instituto Municipal del Deporte de Puebla (IMDP), dirigido por Ricardo Zayas Gallardo, llevó a cabo la presentación oficial de las rutas, la medalla y la playera conmemorativa del Medio Maratón 21K Puebla 2025.

Durante su intervención, el director del IMDP, Ricardo Zayas Gallardo, destacó que este medio maratón será una fiesta deportiva para todas y todos los poblanos, reafirmando el compromiso del instituto de fomentar el deporte desde todas sus disciplinas.

“Buscando generar cosas distintas, como lo estamos haciendo en toda la administración municipal, bajo el liderazgo del alcalde Pepe Chedraui, estamos buscando generar cosas innovadoras que le puedan aportar valor a las y los ciudadanos. Decidimos mover la ruta a esta parte de la ciudad que representa la parte moderna, el dinamismo, pensando que sea una ruta amigable para todas las y los corredores; es una ruta que presenta en sus tres distancias pocos cambios de elevación”, enfatizó.

En dicho acto se dieron a conocer los detalles de las distintas distancias que conforman el evento, entre ellas las rutas de 5.6, 10 y 21 kilómetros, además de presentar la playera oficial y la medalla que reconocerá el esfuerzo de las y los participantes. Cabe destacar que la medalla y playera incorporan elementos representativos de la arquitectura poblana, fusionando el estilo tradicional con el moderno.

Además, se busca atraer visitantes nacionales e internacionales para dinamizar la economía local en hoteles, restaurantes, transporte, comercios y posicionar a la capital como un destino deportivo y turístico.

Finalmente, el Instituto Municipal del Deporte de Puebla refrenda su compromiso de seguir impulsando el deporte en todas sus disciplinas, promoviendo una ciudadanía más activa y saludable.

Te recomendamos: