Investigan muerte de vigilante en empresa de la Calzada Zaragoza

La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga un posible homicidio ocurrido en la colonia Malintzi, donde un vigilante privado fue hallado sin vida dentro de la caseta donde laboraba.

Durante la mañana de este martes, en el cambio de turno, uno de los vigilantes encontró a su compañero del turno nocturno envuelto en un sarape y sin signos vitales, por lo que de inmediato dio aviso a los números de emergencia y a sus superiores.

Pese al reporte, pasaron un par de horas sin que acudieran representantes del negocio de montacargas o de la empresa de seguridad privada para la que trabajaban.

Te puede interesar: Privan de la libertad a un hombre frente a su familia en Tepeaca

Más tarde, autoridades municipales y ministeriales arribaron al sitio, ubicado en el número 413 de la Calzada Ignacio Zaragoza, donde confirmaron el deceso del hombre de 65 años de edad y acordonaron el área.

La Fiscalía realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó al anfiteatro para practicar la necropsia de ley. De manera preliminar, familiares informaron que la víctima presentaba múltiples huellas de violencia.

Trascendió además que los agresores habrían ingresado por una ventana, cortado los cables de las cámaras de seguridad y forzado las chapas; sin embargo, aún no se ha confirmado si se sustrajeron objetos de valor o dinero.

Editor: César A. García

Te recomendamos: