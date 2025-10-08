Lorenzo Rivera niega pacto con Morena para dirigir CDE del PRI en Puebla

El expresidente municipal de Chignahuapan, Lorenzo Rivera Nava, negó tener algún acuerdo con Morena para dirigir al Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI en Puebla.

En conferencia de prensa, aseguró que está alineado a fortalecer la estructura del partido tricolor, ante la crisis que enfrentan actualmente.

En ese sentido, descartó que pudiera tener algún pacto secreto con Morena para terminar de desfondar al tricolor, en caso de llegar a la dirigencia estatal.

Esto luego de que se le señalara por tener acercamientos con el actual alcalde de Chignahuapan, Juan Rivera Trejo, emanado del partido morenista.

Al respecto, Rivera Nava justificó que se debe a que son paisanos y sostuvieron reuniones por el proceso de entrega-recepción para el cambio de gobierno municipal.

Sobre sus aspiraciones, Lorenzo Rivera apuntó que esperará a que se publique la convocatoria oficial para determinar si competirá, o no, por la dirigencia del PRI.

“Estamos atentos a que pueda ver en próximos días la convocatoria; en base a eso daré una opinión de la participación o nos estamos sumando a las tareas del partido”, dijo.

Juan José Castro, líder interino, señaló que la convocatoria para renovar el CDE se emitirá en los siguientes dos meses.

