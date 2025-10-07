Bety Sánchez inaugura albergue en Hospital General de Zacatlán

Después de 8 años y del esfuerzo de asociaciones civiles, de autoridades y de la gente, fue inaugurado el Albergue del Hospital General de Zacatlán “Nochtin In Toknihuan”, donde destacó la participación del empresario Alberto Amador, la presidenta municipal, Bety Sánchez, y la diputada federal, Maiella Gómez Maldonado.

Al hacer uso de la voz, Alberto Amador recordó que hace 8 años empezó con las gestiones para materializar este albergue que significa “Para nuestros hermanos”, pues la intención es brindar un lugar digno para las personas que tienen un familiar hospitalizado, teniendo una estancia con buenas condiciones.

El albergue cuenta con 700 metros cuadrados, de los cuales 400 son de construcción; tiene un dormitorio para hombres y uno para mujeres con 20 camas por estancia; también hay 4 regaderas para hombres y 4 para mujeres, una cocina, cuarto de lavado, comedor, una bodega, entre otras áreas.

Por su parte, la presidenta municipal, Bety Sánchez, reconoció el compromiso social del Patronato del Albergue encabezado por Alberto Amador y todos los integrantes, ya que se han solidarizado con las familias que tienen a sus seres queridos en el hospital.

“Trabajar de la mano sociedad y gobierno es el reflejo de que no hay diferencias que no sean superables, porque cuando se prioriza el interés de la ciudadanía por encima de cualquier otro interés, se pueden conseguir importantes beneficios”.

En este patronato también participan María Esther Jiménez Ramos, Marco Antonio Cruz Rosas, entre otras personas, quienes estuvieron presentes en este momento trascendental para Zacatlán, así como la coordinadora de Prevención y Promoción a la Salud, Jaqueline Lastiri Barrios.

