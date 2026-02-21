Controlan al 90% incendio forestal en Oriental

Con un 90 por ciento de control y el 60 por ciento de su liquidación, el Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Coordinación de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, atiende el incendio forestal que se registra a la altura del kilómetro 60 de la Autopista Amozoc-Perote, en el municipio de Oriental. Hasta el momento hay una superficie afectada aproximada de 70 hectáreas.

El titular de Protección Civil estatal, coronel Bernabé López Santos, informó que la atención inició desde el primer momento y que, mediante el helicóptero destinado para este tipo de emergencias, se realizan descargas aéreas para sofocar el fuego. Asimismo, estimó que el incendio quedará completamente liquidado en las próximas horas de este sábado.

En la zona laboran alrededor de 100 elementos de Protección Civil estatal y municipal, Policía Forestal, Guardia Forestal, la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT), la Comisión Nacional Forestal de Puebla y del estado de Tlaxcala, así como bomberos del municipio de San José Chiapa, quienes coordinan acciones para contener y extinguir el incendio.

La coordinación de Protección Civil exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones al momento de transitar por el área y a conducir a baja velocidad y con responsabilidad.

La administración estatal que encabeza el gobernador Alejandro Armenta Mier reiteró su compromiso de salvaguardar la integridad de las familias y preservar el medio ambiente, mediante la atención inmediata y oportuna ante cualquier contingencia.

