Aprueban exhorto para campañas de educación vial en escuelas de Puebla

La Comisión de Transportes y Movilidad, que preside el diputado Elpidio Díaz Escobar, avaló el proyecto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Movilidad y Transporte y a la Secretaría de Educación Pública, para que, en coordinación con los Ayuntamientos y los Concejos Municipales, diseñen e implementen campañas permanentes de educación y cultura vial dirigidas a quienes intervienen en los distintos niveles educativos.

Con este exhorto se pretende evitar accidentes y promover la movilidad segura, a través del conocimiento y respeto de las normas de tránsito.

En este sentido, la diputada Angélica Patricia Alvarado Juárez, quien presentó el punto de acuerdo, hizo un llamado a las autoridades y a la sociedad civil para trabajar de manera conjunta y garantizar la seguridad vial de la población. Señaló que la movilidad segura no solo es un objetivo de la Agenda 2030, sino un derecho que debe garantizarse en la ley.

Aprueban exhorto para fortalecer sistema de transporte para personas con discapacidad

Asimismo, las y los integrantes del órgano colegiado aprobaron el proyecto de acuerdo para exhortar al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia a que, de manera coordinada con la Secretaría de Movilidad y Transporte, y los Sistemas Municipales, fortalezcan y amplíen el funcionamiento del Sistema de Transporte Adaptado para Personas con Discapacidad (SITRADIF), que incluya la capacitación del personal conductor y operativo, con el fin de garantizar los derechos a la movilidad segura y a la salud de las personas con discapacidad, en un marco de respeto a su dignidad y derechos humanos.

En su participación, la diputada María Soledad Amieva Zamora, quien presentó el punto de acuerdo, señaló la importancia del exhorto, al considerar que representa un avance significativo, especialmente para las personas con discapacidad severa, quienes en muchos casos no pueden acudir por sí mismas a consultas o servicios de rehabilitación debido a las dificultades de traslado y los altos costos que esto implica.

A la sesión del órgano colegiado asistieron las y los diputados: Elpidio Díaz Escobar, Floricel González Méndez, Miguel Márquez Ríos, Angélica Patricia Alvarado Juárez, Elías Lozada Ortega, Araceli Celestino Rosas y María Soledad Amieva Zamora.

