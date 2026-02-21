“Se actuará con firmeza”; Armenta condena asesinato de matrimonio

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, expresó su solidaridad con los familiares del matrimonio conformado por Karina de los Ángeles y Alexandro Agustín, cuyos cuerpos fueron localizados sin vida en el municipio de Chignahuapan, Puebla, tras haber sido reportados como desaparecidos cuando viajaban al estado de Tlaxcala.

En un mensaje difundido este fin de semana, el mandatario garantizó que no habrá impunidad y que se actuará con firmeza hasta que se haga justicia.

“Les garantizamos que no habrá impunidad y que se actuará con firmeza hasta que se haga justicia. En Puebla, reafirmamos nuestro compromiso de trabajar de manera coordinada con las autoridades correspondientes para esclarecer esos hechos lamentables“, señaló Armenta.

En Puebla,… — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) February 21, 2026

En límites de Puebla y Tlaxcala

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Puebla, la pareja salió de su domicilio el 19 de febrero alrededor de las 8:00 horas a bordo de un vehículo Volkswagen Jetta blanco, con destino a Tlaxcala. Ese mismo día, a las 22:50 horas, se inició una carpeta de investigación por su desaparición.

Las evidencias ubicaron a las víctimas en territorio tlaxcalteca durante todo el día 19 y parte del 20 de febrero. Los equipos telefónicos dejaron de tener actividad a las 18:30 horas del viernes.

Posteriormente, el C5 reportó la localización de dos cuerpos sin vida en un paraje de Rinconada Puebla, en Chignahuapan, ubicado en la zona limítrofe entre Tlaxcala y Puebla. La Fiscalía de Puebla realizó el levantamiento de los cuerpos para su traslado al Servicio Médico Forense y la práctica de la necropsia de ley.

La Fiscalía poblana concluyó, con base en videograbaciones, datos conservados y geolocalizaciones, que los hechos en los que resultaron víctimas ocurrieron en el estado de Tlaxcala, siendo los cuerpos localizados en un punto limítrofe entre ambas entidades.

