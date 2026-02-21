América golea al Puebla en el estadio Cuauhtémoc

Con una destacada actuación de Isaías Violante, el primer gol de Raphael Veiga como americanista y anotaciones de Víctor Dávila y José Raúl Zúñiga, el Club América goleó 0-4 al Puebla en el partido correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026, disputado la noche del viernes 20 de febrero en el Estadio Cuauhtémoc.

Durante los primeros minutos, La Franja generó aproximaciones peligrosas; Emiliano Gómez habilitó a Esteban Lozano, quien encaraba solo ante Luis Ángel Malagón, pero el delantero mexicano no contó con la barrida salvadora de Israel Reyes, que evitó la caída del arco americanista.

Al minuto 13, el América reclamó un penalti por un jalón sobre Henry Martín, pero la silbante Katia Itzel García y el VAR determinaron que no hubo falta.

El dominio de las Águilas se consolidó tras el cuarto de hora. Raphael Veiga y Erick Sánchez probaron al arquero Ricardo Gutiérrez, quien respondió con intervenciones. Finalmente, al minuto 43, Isaías Violante desbordó por la banda derecha y envió un centro preciso para que Veiga, llegando solo al área chica, conectara un cabezazo que significó el 0-1.

En la segunda mitad, el equipo visitante mantuvo el control. Al minuto 61, Brian Rodríguez generó una jugada por izquierda que derivó en Henry Martín; el delantero mexicano se apoyó en Violante, recortó dentro del área y definió al segundo poste para el 0-2.

Víctor Dávila anotó el 0-3 tras asistencia de Vinicius Lima, y al minuto 87, José Raúl Zúñiga, recién ingresado, definió mano a mano con el portero para sellar el 0-4 definitivo.

