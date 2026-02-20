Analizan ampliar el Mundial de Clubes a 48 equipos en 2029

La FIFA tiene el deseo de aumentar el número de equipos que se presenten al Mundial de Clubes a realizarse en 2029. Tras el éxito que trajo el nuevo formato, se busca que los cupos pasen de 32 a 48 equipos en disputa.

De acuerdo con The Guardian, la FIFA y la UEFA habrían llegado finalmente a un punto medio. En un principio, la entidad reguladora del fútbol europeo habría mostrado una postura negativa ante el incremento de escuadras; un desacuerdo encabezado por su presidente, Aleksander Čeferin. Esto derivó de una seria preocupación de que la justa mundialista opaque a la Champions League.

Sin embargo, se presentó un viraje de opinión debido a que los más favorecidos por la modificación serían ellos mismos. El acuerdo establecería un aumento significativo en su presencia, la cual pasaría de 12 a 16 representantes del viejo continente en la competición.

Este nuevo formato busca emular al Mundial de Selecciones al jugarse cada cuatro años y con 48 equipos, al igual que su homónimo. Las plazas se repartirían tentativamente de la siguiente manera: UEFA, 16 equipos; CONMEBOL, 6 equipos (y posiblemente 7 a través de un repechaje); CAF, 6 equipos (y posiblemente 7 vía repechaje); AFC, 6 equipos; CONCACAF, 6 equipos y la OFC con 1 equipo.

Dichas modificaciones se planean a pesar de la falta de una sede oficial para el torneo. Aunque algunos países se han sumado a la carrera por albergarlo, tales como Australia, Brasil, Alemania y Qatar, se rumora que los de Medio Oriente llevan la delantera debido a la estrecha relación que se ha formado en los últimos tiempos con el presidente de la máxima organización del fútbol, Gianni Infantino.

Editor: José Francisco Escobar



