UDLAP celebra Feria de Servicio Social para estudiantes

Con la participación de más de veinte organizaciones aliadas, la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) celebró su Feria de Servicio Social, un espacio que permite a la comunidad estudiantil conocer las distintas alternativas para cumplir con este requisito indispensable para su titulación, al tiempo que contribuyen al desarrollo de habilidades profesionales y sociales en beneficio de la comunidad.

En ese sentido, durante la edición de Primavera 2026, las organizaciones presentes, así como el equipo de Servicio Social de la UDLAP, brindaron orientación sobre los proyectos de servicio social disponibles actualmente, así como de las más de 100 organizaciones con las que se mantiene colaboración activa.

Respecto a esto, la Dra. María del Carmen Jiménez Munguía, directora de Control Escolar de la UDLAP, precisó que durante el servicio social se busca que los estudiantes desarrollen otros tipos de habilidades, para que “no solamente puedan aplicar sus habilidades profesionales, sino que también puedan desarrollar habilidades sociales, de educación, de trabajo en equipo complementando así su formación integral”, expresó.

Por su parte, la Mtra. Laura Arely Petriz Saldaña, jefa de Servicio Social, recordó que para iniciar este proceso es necesario contar con al menos el 70% de avance en los estudios, contar con seguro de gastos médicos mayores vigente, no tener adeudos con algún área de la UDLAP y ser estudiante activo durante la realización del SS. “El procedimiento es que te registres en el sistema de servicio social en donde deberás postularte para comenzar con tus actividades”, detalló.

Las 22 organizaciones presentes en la Feria de Servicio Social destacaron proyectos enfocados en: asistencia social, desarrollo comunitario, difusión cultural, atención a la discapacidad, ecología y sustentabilidad, educación, instancias gubernamentales, negocios, participación ciudadana, salud y sanidad. En ese sentido, Gisela Tlacuatl Sánchez, representante de Ocoyucan Vida y Conservación A.C., destacó la importancia de la colaboración con jóvenes universitarios. “El hecho de que participen jóvenes de la UDLAP es muy valioso para nosotros porque nos ayudan incluso a crear proyectos y actividades que permitan a la sociedad involucrarse y generar una red de conciencia en torno a la naturaleza”.

De esta manera, la UDLAP refrenda su compromiso con la formación integral de su comunidad estudiantil y con la construcción de vínculos sólidos entre la universidad y la sociedad, impulsando proyectos que generan un impacto positivo y sostenible en la región.

