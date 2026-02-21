Exigen paz y justicia familiares de asesinados en Angelópolis

Con veladoras, cartulinas y fotos de Gisele, Emmanuel y Joaquín, más de cien personas se dieron cita en el Parque Sendela, donde pidieron justicia y paz, a tan solo unos metros de donde los tres jóvenes fueron abatidos el pasado 14 de febrero.

A las víctimas del ataque que hasta ahora ha dejado a cuatro detenidos y dos personas más en la mira de las autoridades por su posible relación en el caso; durante la reunión incluso se les dedicó una canción, en esta se pide que la memoria de los tres occisos sirva como un recordatorio del daño que la violencia puede generar en familias poblanas.

Además, expone que la intención es volver de su historia un legado, donde las autoridades y ciudadanía no permita el crecimiento del crimen y violencia, para que todas y todos los poblanos puedan tener una vida en paz y calma.

Por otra parte, personas más cercanas a las víctimas, como Esteban Campaña, padre de Emmanuel, –quien era entrenador de gimnasio y encontró la muerta la salir de un cenote nocturno de Angelópolis–, pidió que no se criminalice la memoria de su hijo, que las autoridades hagan su trabajo en esclarecer el caso y que se trabaje de la mano entre todos los poblanos, para evitar el crecimiento del crimen y que se derrame más sangre.

Los cerca de 150 ciudadanos colocaron veladoras con mensajes de paz, fotografías de las tres víctimas y sus llamados a la justicia por escrito; mientras se realizaba la concentración “Sala de Despecho” operaba con normalidad, aunque clientes y empleados veían la manifestación desde sus respectivos espacios.

Vale la pena mencionar que familiares y amigos de cada uno de los jóvenes se hicieron presentes, sin embargo, más de uno se limitó a señalar que si estancia en el lugar era una muestra de solidaridad, pero preferían no conversar sobre el caso, para no entorpecer cualquier tipo de investigación vigente.

