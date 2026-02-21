Detienen a presunto responsable de homicidio en colonia 2 de Abril 

La Fiscalía General del Estado de Puebla puso a disposición de la autoridad judicial a Luis Brandon N., señalado como presunto responsable del delito de homicidio doloso en agravio de una joven, por hechos ocurridos este viernes 20 de febrero en la colonia 2 de Abril del municipio de Puebla.

De acuerdo con la información recabada, el reporte de auxilio se recibió a través del número de emergencias 9-1-1 por un asalto registrado en la intersección de la calle 5 de Febrero y 32 Sur. En el lugar, una mujer perdió la vida a consecuencia de disparos de arma de fuego y una menor de edad resultó lesionada.

Elementos de la Policía Municipal de Puebla lograron la detención de Luis Brandon N. tras el seguimiento a las características del probable agresor, derivado de las primeras investigaciones. El detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

La Fiscalía inició la carpeta de investigación y llevó a cabo diligencias como el levantamiento del cadáver, procesamiento del lugar de los hechos, intervenciones periciales, localización de cámaras de videovigilancia y la práctica de la necropsia de ley para esclarecer el caso. La institución continuará con las indagatorias conforme a derecho para determinar responsabilidades.

