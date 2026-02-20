Trasladan por aire a recién nacido de Oaxaca a Puebla para atención especializada

El Gobierno del Estado de Puebla, a través de los Servicios de Salud, coordinó el traslado en ambulancia aérea de un paciente recién nacido desde Huajuapan de León, Oaxaca, hacia el Hospital de la Niñez Poblana, con el objetivo de garantizar atención especializada ante complicaciones perinatales.

De acuerdo con el reporte médico, el bebé presentó complicaciones que requirieron su referencia a una unidad de alta especialidad para recibir atención inmediata y tratamiento integral. Personal del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) activó la ambulancia aérea para efectuar el traslado desde el estado vecino.

El recién nacido arribó al nosocomio poblano en 42 minutos mediante un vuelo seguro, en el que permaneció bajo vigilancia médica dentro de una incubadora, lo que permitió garantizar su estabilidad durante todo el trayecto.

La administración estatal encabezada por Alejandro Armenta reiteró su compromiso de actuar con responsabilidad, inmediatez y sentido humano para proteger la salud de los pacientes más vulnerables.

Te recomendamos: