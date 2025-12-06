Puebla realiza procuración multiorgánica de hígado, riñones y córneas

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud y en coordinación con el IMSS-Bienestar y el IMSS-Ordinario, realizó una procuración multiorgánica y un posterior traslado aéreo, con el objetivo de fortalecer las acciones de atención especializada en materia de trasplantes.

El procedimiento quirúrgico se llevó a cabo en el Hospital de Traumatología y Ortopedia, gracias a la generosidad de la familia de un hombre de 48 años que perdió la vida a causa de un traumatismo craneoencefálico.

Después de la intervención, el hígado fue trasladado vía aérea por personal del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) al Hospital General de México, en la capital del país, durante la tarde de este viernes.

Asimismo, los riñones fueron enviados a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del Hospital de Especialidades del CMN “Gral. de Div. Manuel Ávila Camacho”, mientras que las córneas serán destinadas conforme a los protocolos establecidos.

La administración estatal, encabezada por Alejandro Armenta, destaca la coordinación interinstitucional que hizo posible este proceso y reafirma su compromiso de mantener viva la esperanza de quienes requieren un trasplante y dependen de una atención oportuna.

