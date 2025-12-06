Juicio por feminicidio de Cecilia Monzón pasa a alegatos de clausura

El juicio por el feminicidio de la activista Cecilia Monzón avanzó y pasó a la fase de alegatos de clausura, por lo que la próxima audiencia se va a realizar el 22 de diciembre, informó Helena Monzón.

A través de redes sociales, compartió que este día terminó la etapa de desahogo de pruebas con la intervención de la defensa de Jair N.

Helena explicó que una vez que termine esta etapa de alegatos de clausura, podrá determinarse la responsabilidad penal de los tres imputados por el feminicidio de su hermana, entre ellos Javier N., señalado de autor intelectual.

La hermana de la activista dijo que tanto la representación legal de la familia Monzón, así como la Fiscalía General del Estado y las tres defensas de los implicados, pidieron aplazar el proceso.

Te puede interesar: Puebla presenta a colombianos ante INM por infracciones viales, no por…

Helena sostuvo que buscan una condena de 60 años de prisión para los tres y recordó que les ha costado llegar a esta etapa del juicio, tras la estrategia dilatoria por parte de las defensas.

Hay que recordar que, a la par, la familia Monzón se enfrenta a un segundo proceso legal por violencia familiar, en el que ya fue declarado culpable Javier N.; sin embargo, está detenida la emisión de la condena.

Cecilia Monzón era una abogada feminista que fue asesinada en mayo de 2022 en San Pedro Cholula, cuando viajaba en su automóvil y dos hombres en una motocicleta la interceptaron para que uno de ellos le disparara.

#Puebla El juicio por feminicidio avanza y pasa a la fase de alegatos, por lo que la próxima audiencia se va a realizar el 22 de diciembre, informó Helena Monzón.



Vía @lupjmendez pic.twitter.com/3Pw8x9mlfD — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) December 5, 2025

Editor: César A. García

Te recomendamos: