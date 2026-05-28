Armenta invita a seguir informe de Sheinbaum en el zócalo de Puebla

El gobernador Alejandro Armenta Mier convocó a la ciudadanía a acudir el próximo domingo 31 de mayo al zócalo de Puebla para seguir la transmisión del acto de rendición de cuentas denominado “A 2 años del Triunfo” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A través de sus redes sociales, el mandatario llamó a las y los poblanos a celebrar “la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación” junto a la primera mujer presidenta del país.

De acuerdo con la invitación difundida por Armenta Mier, el evento se llevará a cabo a las 10:00 horas en el zócalo de la ciudad de Puebla, donde habrá una transmisión del mensaje que dará la presidenta en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México.

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Apenas el pasado miércoles, la jefa del Ejecutivo federal anunció que hará una rendición de cuentas a las y los mexicanos en el marco de la conmemoración de dos años de su triunfo electoral.

Afirmó que el objetivo es dar a conocer los avances de su gobierno, así como reiterar que sigue el compromiso de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

Acompañemos a nuestra primera mujer presidenta, la Dra. @Claudiashein, en la Rendición de Cuentas “A 2 Años del Triunfo” 🇲🇽✨ y celebremos juntas y juntos la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación. ☝🏼



📍 Zócalo de Puebla

📅 Domingo 31 de mayo

🕚 10:00 horas pic.twitter.com/bC97JOMzc7 — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) May 28, 2026

Editor: César A. García

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