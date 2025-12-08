Armenta denuncia a “políticos” que se vuelven “empresarios” y saquean al pueblo

El gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que los “delincuentes más peligrosos” son aquellos que se “disfrazan de políticos” y se “vuelven empresarios“; engañan a la gente y saquean al pueblo, señalando que hay quienes usan el poder para saquear al pueblo.

En conferencia de prensa, el mandatario señaló que hay delincuentes que engañan a la población y buscan llegar a cargos públicos, desde presidencias municipales y hasta la gubernatura, para saquear al pueblo, pues se dedican a hacer obras que les dejan “moches”.

Explicó que en el Ejecutivo han detectado que las áreas de Finanzas e Infraestructura se ponían de acuerdo con empresarios para que, al concluir una obra, se dijera que había vicios ocultos o que hubo adecuaciones al proyecto para pagar más y, cuando se denunciaban las irregularidades, el Poder Judicial era cómplice de los empresarios.

Por ello, insistió en que actualmente el Estado enfrenta nueve contratos de esa naturaleza, que equivalen a cerca de 4 mil 500 millones de pesos por el pago de contratos y obras fantasmas, que se siguen litigando.

Alejandro Armenta afirmó que hasta ahora ha combatido la tentación de la corrupción, lo cual mantiene todos los días, pues “es una línea muy delgada” para mantener “su amor a Puebla” y evitar terminar como “dictador“.

#Puebla Los delincuentes más peligrosos, son los que se disfrazan de políticos y se vuelven empresarios, engañan a la gente y saquean al pueblo, sostiene el gobernador Alejandro Armenta Mier.



Con tecnología combatirán negocios en Catastro

En ese contexto, acusó que otro nido de corrupción es el Instituto Registral y Catastral de Puebla; por eso dijo que se implementará tecnología para combatir prácticas irregulares, lo que molestará a quienes hacían “negocio” vendiendo servicios.

Enfatizó que la indicación es “cero corrupción” y actuar en estricto apego a la ley contra quienes cometan alguna anomalía.

Asimismo, mencionó que continúa la auditoría sobre la entrega de plazas en la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal y refirió que han detectado que fueron aprobadas 500 plazas, las cuales no fueron notificadas de manera correcta.

