Puebla capital ejercerá más del 20% del Fortamun en seguridad

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui Budib, aseguró que el Ayuntamiento ejerció más del 20 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de los municipios (Fortamun) en seguridad y buscan superar este porcentaje ante los cambios para aplicar estos recursos federales.

En breve entrevista, el edil mencionó que cambiaron las reglas para ejercer los fondos y quitaron el financiamiento al capítulo mil, es decir, a la nómina de personal, lo cual solventarán con recursos propios.

“Se han invertido más del 20 por ciento, lo tenemos contemplado, cambiaron las reglas, quitaron la parte de la nómina del capítulo mil, pero se implementarán con recursos propios y subir del 20 por ciento, incluso queremos que llegue a más del 21 y 22 o 23 por ciento, que es lo que tenemos contemplado”, declaró.

Lo anterior, debido a que el secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, indicó que la capital del estado se encuentra entre los 106 municipios que no destinaron el 20 por ciento de los recursos del Fortamun en temas de seguridad, por lo cual advirtió que podrían sufrir un presupuesto menor para el próximo año.

La semana pasada, el titular de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rodríguez Álvarez, afirmó que tienen contemplado usar el 22.5 por ciento del presupuesto para seguridad este año entre recursos propios y federales.

Sin embargo, adelantó que el próximo año se tendrá que ejercer este porcentaje solo con recursos de Fortamun.

