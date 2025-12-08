Camioneta con cilindros de gas vuelca en Izúcar de Matamoros

Una intensa movilización de elementos de Protección Civil municipal de Izúcar de Matamoros se registró en la colonia 3 de Mayo, en la junta auxiliar de San Martín Alchichica, tras la volcadura de una camioneta repartidora de Global Gas. El conductor quedó gravemente lesionado.

De acuerdo con testimonios de vecinos, el conductor perdió el control de la unidad mientras circulaba por la calle Niños Héroes, aparentemente debido a una falla en los frenos. Al intentar una maniobra para evitar un accidente mayor, la camioneta volcó.

El vehículo transportaba más de 20 tanques de gas, algunos de los cuales comenzaron a liberar gas tras el impacto, generando una alarma por el riesgo de una posible explosión.

Ante esta situación, personal de Protección Civil acordonó un perímetro amplio y evacuó a las familias cercanas para prevenir una tragedia.

Los equipos de emergencia trabajaron contrarreloj para controlar las fugas y asegurar los cilindros. Las autoridades solicitaron a la población mantenerse alejada del área mientras se realizaron las labores para mitigar el riesgo.

Editor: César A. García

