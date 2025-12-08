Puebla apoya producción de Flor de Nochebuena en Atlixco y Sierra Norte

En el marco del Día Nacional de la Flor de Nochebuena, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, reconoció el trabajo de las y los productores poblanos, principalmente del municipio de Atlixco y de la Sierra Norte, como Chignahuapan, Xicotepec y Huauchinango, quienes tendrán todo el apoyo para incrementar su producción.

Con la visión transformadora de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alejandro Armenta, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural impulsa la producción de Flor de Nochebuena como un motor económico que también fortalece el turismo comunitario en las regiones productoras.

Al respecto, la titular de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez, señaló que Puebla cuenta con 70 hectáreas destinadas a este cultivo, con una cosecha anual de 3.1 millones de plantas, lo que genera una derrama económica de 110 millones de pesos y más de 3 mil empleos directos e indirectos.

Precisó que el municipio de Atlixco lidera la actividad con 2 millones de macetas, mientras que la Sierra Norte aporta 1.1 millones; por ello, la secretaria invitó a las familias poblanas y a la ciudadanía en general a visitar los viveros de los Pueblos Mágicos, donde encontrarán nochebuena producida con dedicación y amor a Puebla.

Por su parte, el productor de plantas ornamentales en Atlixco, Vicente Nieto Castillo, reconoció el respaldo que reciben las y los productores del Gobierno del Estado y señaló que, gracias a la difusión impulsada por la administración estatal, han logrado vender el 70 por ciento de los dos millones de ejemplares destinados a la temporada. Dijo que el 50 por ciento de la planta se comercializa en otras entidades.

Mateo López, productor originario de la junta auxiliar de Tenango de las Flores, del municipio de Huauchinango, señaló que su familia se ha dedicado a la floricultura durante cinco generaciones. Afirmó que esta actividad ha permitido a varios integrantes de su familia concluir sus estudios profesionales. Reconoció el respaldo del gobernador Alejandro Armenta, al destacar que la difusión y el impulso representan una oportunidad para aumentar sus ventas y visibilizar el trabajo de los floricultores.

