Puebla y Guerrero refuerzan seguridad en límites territoriales

En seguimiento al Convenio-Marco de Colaboración Interestatal para fortalecer la Seguridad Pública en los Límites Territoriales, que signaron el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, se llevó a cabo una mesa de trabajo entre autoridades de ambas entidades, con el propósito de reforzar las acciones que permitan prevenir la comisión de hechos delictivos en municipios colindantes.

Durante la reunión de Coordinación Interinstitucional en Materia de Seguridad Pública y Prevención del Delito, las secretarías de Seguridad Pública de Puebla y Guerrero acordaron el desarrollo de acciones tácticas-operativas, la instalación de puestos de atención ciudadana y operativos coordinados en zonas de alta movilidad y rutas de transporte.

Además, las autoridades pactaron el fortalecimiento de la prevención social del delito, mediante estrategias comunitarias, presencia policial con proximidad y mecanismos permanentes de comunicación entre mandos y centros operativos.

Por parte de Guerrero asistió la subsecretaria de Prevención y Operación Policial, Jesús Castro Gutiérrez, mientras que de Puebla participaron el jefe de la Unidad del Estado Mayor Policial, contralmirante Andrés Galeana Abarca; el subsecretario de Coordinación y Operación Policial, Jorge Méndez Guillén; el director general de la Policía Estatal Preventiva, teniente Raymundo Garduño Hernández; el coordinador general del C5i, capitán Ervin Sibaja Cruz; y el director general de Vinculación, Prevención del Delito, Violencia de Género contra las Mujeres y Relaciones Públicas, Jorge Miguel Rodríguez Ramírez.

Con trabajo interinstitucional, el Gobierno del Estado de Puebla refuerza la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum de atender las causas de la violencia a través de la prevención, la justicia social y la coordinación operativa.

