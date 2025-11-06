Diputada Nay Salvatori rinde Primer Informe Legislativo

Contacto permanente con la ciudadanía y trabajo en beneficio de las mujeres fueron las directrices para dar resultados a las poblanas y poblanos, aseguró la diputada local por el distrito 18 con cabecera en San Pedro Cholula, Nayeli Salvatori Bojalil.

Al rendir su Primer Informe de Actividades Legislativas, la diputada indicó que ha recorrido las colonias, juntas auxiliares y barrios que conforman el distrito 18 para escuchar a la gente y contribuir con acciones y obras para mejorar su calidad de vida.

En ese sentido, agradeció a las mujeres que le abrieron la puerta de su casa para escucharla e incluso sumarse a su equipo, para hacer más cosas a favor de su familia y su comunidad.

Como presidenta de la Comisión de Salud, Nayeli Salvatori señaló que durante el primer año de su gestión realizó más de 100 gestiones en materia de salud, además de campañas para difundir y prevenir el cáncer de mama y jornadas de salud.

Acompañada por la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández; la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Olga Romero Garci-Crespo; la secretaria de Movilidad y Transporte del Estado, Silvia Tanús Osorio; el titular estatal de Salud, Carlos Alberto Olivier Pacheco; el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pavel Gaspar Ramírez; así como diputadas y diputados, Salvatori Bojalil refrendó su compromiso de que el segundo año redoblará esfuerzos para dar mayores resultados en beneficio de su distrito y de Puebla.

Finalmente, Nayeli Salvatori destacó el trabajo realizado a través del Programa Por Amor a Puebla, impulsado por el gobernador Alejandro Armenta, donde los comités de obra —conformados en su mayoría por mujeres— emprendieron acciones como pavimentaciones y rescates de espacios públicos para mejorar la calidad de vida de las poblanas y poblanos.

