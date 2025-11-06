Realizan conferencia sobre retos jurídicos en el Congreso de Puebla

Con la finalidad de reflexionar sobre los nuevos retos, transformaciones y perspectivas del derecho ante los cambios sociales, tecnológicos y culturales de nuestros tiempos, el Voluntariado del Congreso del Estado y la Secretaría General llevaron a cabo la conferencia magistral “Complejidades Jurídicas de la Posmodernidad”, la cual estuvo a cargo de Silvino Vergara Nava.

A través de este intercambio de ideas, que se llevó a cabo en el marco de actividades del Bicentenario de la Constitución Política del Estado de Puebla, el Poder Legislativo fortalece el compromiso institucional con la formación, la investigación y la actualización profesional en el ámbito del derecho. En este sentido, el Secretario General del Congreso, Leopoldo de la Lara Valera, destacó la apertura que vive hoy el recinto legislativo para realizar diversas actividades a favor de la sociedad.

