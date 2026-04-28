Puebla, referente turístico en el Tianguis Turístico 2026

El estado de Puebla reafirma su posicionamiento como uno de los destinos más relevantes del país y se consolida con fuerza como el “Latido de México”. En representación del gobernador Alejandro Armenta Mier, la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón, asistió a la inauguración de la edición número 50 del Tianguis Turístico.

Al inaugurar el pabellón de Puebla, la secretaria Carla López-Malo señaló que acuden al evento más importante de turismo en México una comitiva de más de 130 personas, entre presidentes municipales de Pueblos Mágicos, hoteleros, restauranteros, cocineras tradicionales, artesanos y artesanías con una oferta diversificada para que las y los visitantes lleguen a la entidad.

Al destacar el impacto positivo que este evento generará en la entidad, el gobernador Alejandro Armenta Mier, durante la mañanera de este lunes de Puebla, anunció que el próximo miércoles recibirá la estafeta del Tianguis Turístico, con lo que la entidad se confirma como sede de este importante encuentro en el 2027. “Puebla es el latido de México y epicentro del deporte; todo esto se traduce en desarrollo y derrama económica para todas y todos”, enfatizó.

Cabe mencionar que en el pabellón de Puebla en el Tianguis Turístico se pronostican más de mil 500 citas de negocios. La secretaria Carla López-Malo resaltó que están nominados a más de ocho premios; además, detalló que también realizarán diversas firmas de convenio para fortalecer el sector en la entidad. “Hoy Puebla tiene un rostro humano”, afirmó.

En el marco de uno de los foros más importantes del turismo a nivel nacional e internacional, donde convergen oportunidades de negocio, alianzas estratégicas y nuevas rutas de crecimiento, Puebla se coloca como un referente por su riqueza histórica, cultural y gastronómica, elementos que la consolidan como un destino de alto valor para visitantes e inversionistas.

La presencia de Puebla en el Tianguis Turístico reafirma que la entidad es referente a nivel nacional e internacional, derivado de eventos importantes como la Olimpiada CONADE Nacional 2026 y la Copa del Mundo de Tiro con Arco. La entidad se distingue como un destino de alto valor para visitantes e inversionistas; esta característica permite fortalecer la cadena de valor turística, atraer nuevas inversiones, generar economía local y mayores oportunidades para todos los sectores.

En este marco, en representación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, afirmó que el Tianguis Turístico 2026 es una gran oportunidad para la grandeza del país, las tradiciones, cultura, gastronomía, todo lo que hace único en el mundo a México. Un gran escenario para que el país siga con la generación de recursos y una distribución equitativa de la riqueza.

Durante el evento inaugural, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, informó que participan nueve países, además de Colombia como invitado; se esperan más de 8 mil participantes, 58 mil citas de negocios, 40 por ciento más que en la edición anterior, mil 300 empresas expositoras y una derrama económica de mil 500 millones de pesos.

La secretaria de Turismo del Gobierno de México subrayó que el Tianguis Turístico es una plataforma estratégica de negocios que impulsa la prosperidad compartida y proyecta a México como un destino abierto al mundo, hoy más fuerte y vibrante que nunca. Destacó que el turismo se consolida como una herramienta clave para el desarrollo inclusivo y la mejora de la calidad de vida de las familias, a través de una política que garantiza que sus beneficios lleguen directamente a las comunidades, pueblos originarios, mujeres emprendedoras y a la economía local.

La directora ejecutiva de Convenciones y Parques, Michelle Talavera Herrera, señaló que la entidad está preparada para recibir la edición número 51 del Tianguis Turístico el próximo año en el Centro Expositor, el cual servirá para promocionar al estado y realizar citas de negocios con compradores nacionales y extranjeros, así como las 32 entidades del país.

El subsecretario de Turismo de Guerrero, Emilio Vázquez, destacó la sólida colaboración entre ese estado y Puebla, al señalar que, en coordinación con la secretaria Carla López-Malo, se ha consolidado una sinergia estratégica en beneficio del sector. Subrayó la importancia de la conectividad aérea, como el vuelo hacia Zihuatanejo, que fortalece el intercambio turístico y fomenta que más guerrerenses visiten territorio poblano y viceversa.

Por su parte, la secretaria de Turismo de Oaxaca, Saymi Pineda Velasco, reconoció el trabajo del Gobierno del Estado en el impulso y fortalecimiento del sector turístico. Anunció que, como parte de esta visión de integración regional, próximamente Puebla y Huatulco estarán conectados a partir de junio, lo que permitirá ampliar la oferta turística y generar nuevas oportunidades de desarrollo para ambas entidades.

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